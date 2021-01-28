كأس أوروبا لكرة القدم 2020: الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتنظيم النهائيات في 12 مدينة

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "التزامه بتنظيم نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة في 12 مدينة" كما كان مقررا، وحدد مطلع أفريل المقبل موعدا نهائيا لتحديد سعة كل ملعب.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفرين، في بيان بعد اجتماع مع ممثلي المدن المستضيفة للبطولة القارية التي تم تأجيلها الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى الفترة بين 11 جوان و11 جويلية المقبلين، إن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزم باستضافة كأس أوروبا 2020 في 12 مدينة كما كان مخططا في الأصل".

وأوضح تشيفيرين أنه "متفائل بأن الأمور يجب أن تكون مختلفة تماما بشأن الفيروس مع اقترابنا من البطولة، ومن المهم أن نعطي المدن المضيفة والحكومات الكثير من الوقت قدر الإمكان للحصول على فكرة واضحة عن ما سيكون ممكنا في جوان وجويلية ".

وأضاف أن المشجعين هم "جزء مهم من كرة القدم، وعلينا أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة لإعادتهم إلى الملعب".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "جميع الأطراف تعترف بالمرونة اللازمة بشأن القرارات التي ستتخذ للبطولة في مواجهة التحديات والظروف المختلفة التي ستواجهها كل مدينة" في هذه الأوقات من الوباء.

وأضاف أنه "تم تحديد +الموعد النهائي+ لتقديم الخطط لاستقبال الجماهير إلى أوائل أبريل".

وسبق للاتحاد القاري العمل على أربعة خيارات، مدينة تلو الأخرى، حسب الحالة الصحية: ملعب غاص بالجماهير، من 50 إلى 100 في المائة من السعة مع تدابير صحية، من 20 إلى 30 في المائة مع تدابير صحية، وحتى ملعب بدون جماهير، وهو الخيار الرابع.