وزير الإتصال: بن حمودة ظل دائما وفيا لمبادئ الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية

نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بمناقب الأمين العام الأسبق للإتحاد العام للعمال الجزائريين الراحل عبد الحق بن حمودة.

و في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى وفاة بن حمودة، بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الخميس، بالجزائر العاصمة، أكد بلحيمر أن الشهيد عبد الحق بن حمودة ظل دائما وفيا لمبادئ الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية عبر النضال النقابي .

يشار إلى أن المناسبة حضرها الأمين العام الحالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة وعدد من الوزراء وكذا إطارات نقابية وعمال .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية