بيع لوحة الرسام الايطالي "بوتيتشيلي" بـ92.2 مليون دولار

بيعت لوحة نادرة من أعمال رسام عصر النهضة الإيطالي السندرو دي ماريا دي فيليبيبي الملقب بوتيتشلي بمبلغ 92.2 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك عن بعد هذا الخميس .

واللوحة المباعة هي "يانغ مان هولدنغ أراوندل" أو "الشاب الذي يحمل ميدالية" وهي واحدة من حوالي اثنتي عشرة لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة الباقية إلى اليوم.

وقالت "سوذبيز" التي لم تعلن عن هوية المشتري، إنها كانت واحدة من أهم اللوحات وأعلاها قيمة تظهر في مزاد على الإطلاق، علما بأن المبلغ الذي بيعت به يعد رقما قياسيا عالميا بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي.

وتعرض لوحتا بوتيتشيلي الكبيرتان "مولد فينوس" و"بريمافيرا" في معرض أوفيتسي في مدينة فلورنسا.

جدير بالذكر ان بوتيتشيلي عاش في فلورنسا في الفترة من 1445 وحتى عام 1510، وتعرضت أغلب لوحاته للمواضيع الدينية أو الميثولوجية : كالربيع، مولد فينوس، حتى يضفي على لوحاته مسحة من المثالية ، وزينها بزخارف الأربسك، كما استعمل ألوانا بسيطة بعيدة عن التكلف .