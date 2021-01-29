الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يفتح أبوابه "بصفة استثنائية" هذا الجمعة

فتح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" هذا الجمعة أبوابه أمام أرباب العمل استثناءا عبر جميع وكالاته لإتاحة الفرصة لأرباب العمل للقيام بتسديد المستحقات المالية للصندوق و التي تنتهي آجالها في 31 من الشهر الجاري

ويأتي هذا الإجراء في إطار "العملية الوطنية للتصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2020 بغية إتاحة الفرصة أمام أرباب العمل للقيام بالتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية

ولهذا الغرض,سخر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "فريقا من الأعوان المختصين لمرافقة وتوجيه أرباب العمل على مدار هذين اليومين"

وبهذا الصدد عبر المواطنون للقناة الإذاعية الأولى عن ارتياحهم للمبادرة التي مكنتهم من تدارك دفع المستحقات قبل انقضاء الآجال المحددة مؤكدين في ذات السياق السير الحسن للعملية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية