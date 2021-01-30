هلال العربي سوداني يلتحق بصفوف الفتح السعودي

انتقل اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني إلى صفوف نادي الفتح السعودي الناشط في القسم الاول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع "أولمبياكوس" اليوناني في بحر الاسبوع الفارط حسبما اعلنه النادي السعودي هذا السبت على موقعه الرسمي.

وقال موقع الفتح السعودي على تويتر: "الفتح ينهي التعاقد من الجزائري هلال سوداني". وأضاف "سوداني فتحاوي".

وحسب اليومية السعودية " الرياضية" فان اللاعب الجزائري وقع عقدا لمدة 6 اشهر.

وخاض صاحب الـ 33 عاما، 402 مباراة خلال مشواره الكروي، جال فيها بملاعب كل من البرتغال، كرواتيا، إنجلترا واليونان، مسجلا 160 هدفذا، فيما صنع 71 هدف أخر.

وعانى الدولي الجزائري كثيرا من لعنة الاصابات في السنوات الاخيرة حالت دون مشاركته في العديد من المباريات والمواعيد الهامة، ابرزها نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 بمصر والتى توج بها ابناء المدرب جمال بلماضي.

ويحتل نادي الفتح الذي يلعب له الجزائري سفيان بن دبقة المرتبة الحادية عشر في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 18 نقطة، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.