سباق "عبدو سغواني": تتويج هشام بوشيشة ورهام سناني بالطبعة الـ 14

توج العداءان هشام بوشيشة (مركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية العسكرية) ورهام سناني (الحماية المدنية) بالطبعة ال14 لسباق العدو الريفي بالجزائر العاصمة (أكابر) "عبدو سغواني"، الذي جرى هذا السبت على ميدان الغولف بدالي ابراهيم.

وشاركت ستة أصناف عمرية (أقل من 18 سنة ذكور واناث، أقل من 20 سنة ذكور واناث، أكابر وكبريات) في هذه المنافسة المخلدة لروح الراحل عبد الرزاق سغواني المعروف بعبدو، وهو صحفي متخصص في ألعاب القوى والرياضات الجبلية، المتوفي في جويلية 2018 عن عمر 59 عاما.

وتم بعث سباق الجزائر العاصمة للعدو الريفي من جديد تحت هذه التسمية الجديدة بمبادرة من رابطة ولاية الجزائر لألعاب القوى، حيث جرت أول طبعة لهذا السباق تحت التسمية الجديدة بتاريخ 19 جانفي 2019.

ففي فئة الأكابر، التي جرت على مسافة 8 كلم، فاز بالسباق العداء هشام بوشيشة (مركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية العسكرية)، متبوعا بزميليه علي غرين ونسيم دريفل.

وفي فئة أقل من 18 سنة ذكور (5 كلم)، عادت المرتبة الأولى الى أسامة عابد (نادي البويرة)، أما لدى الإناث فقد كان الفوز من نصيب نور مريم غمام (نادي الجلفة) على مسافة 5ر3 كلم.

وفاز في سباق اقل من 20 عاما ذكور (6 كلم)، يزيد دالة (نادي الشلف)، ولدى الفتيات فقد عادت الميدالية الذهبية لغنية رزيق (نادي الشلف) على مسافة 5 كلم.

وحسب المنظمين، فإن هذا السباق يعد مرحلة مؤهلة للبطولة الوطنية، المبرمجة بتيزي وزو يوم 20 فيفري المقبل.

وعرفت المنافسة، التي نظمتها رابطة ولاية الجزائر، مشاركة 373 عداء يمثلون 48 ناديا قادمين من 15 ولاية.

وفي نفس الوقت، تم تنظيم سباقي "أحمد كلوش" بالشلف و"الآثار الرومانية" بباتنة، حيث تمت التوأمة بينهما وبين البطولتين الجهويتين لكل من معسكر وباتنة.