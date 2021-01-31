وزارة الاشغال : إعداد دفتر شروط "مشروع تخفيف الازدحام "بالعاصمة شارف على الانتهاء

أفادت حصيلة لوزارة الاشغال العمومية ، أن عملية إعداد دفتر الشروط المتعلق بمشروع تخفيف الازدحام على الطرق بولاية الجزائر تشرف على الانتهاء.

وذكرت الحصيلة في هذا الاطار ، بأنه تم إطلاق مناقصات محدودة وطنية ودولية في 10 مارس 2020، حيث تم بعد التقييم، القيام باختيار أولي لثلاثة مجموعات شركات وهي مجموعتين (02) جزائريتين- صينيتين، ومجموعة صينية-ماليزية.وأضاف نفس المصدر، ان الشركات الصينية "عرضت توفير التمويل اللازم من بنوكها".

يذكر أن وزير الاشغال العمومية فاروق شيعلي أكد مؤخرا أن مشغل الازدحام المروري بالعاصمة سيتم حله "قريبا" بفضل انجاز عدة مشاريع كبرى ستهل من حركة المرور.

المصدر : وأج