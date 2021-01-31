بن باحمد: رئيس الجمهورية يسدي تعليمات صارمة تقضي بــ"توطين اللقاح الروسي سبوتنيك V-" بالجزائر

31/01/2021 - 21:29

قال وزير الصناعة الصيدلانية ، عبد الرحمان لطفي بن باحمد ، للتلفزيون العمومي ، اليوم الاحد ،  انه و تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، الرامية لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا ، وكانت الجزائر اقتنت الشحنة الاولى من اللقاح الروسي سبوتنيك V- .و يتضمن مخطط التلقيح وصول شحنات أخرى من لقاح سبوتنيك V- ، واسترازنيكا وشحنات اخرى من الصين ودول أخرى   .

وحسب وزير الصناعة الصيدلانية ، فقد اسدى رئيس الجمهورية  تعليمات صارمة تقضي بتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والتقنية  من أجل توطين اللقاح بالجزائر .  

روسيا تبدي استعدادها الكامل لمرافقة الجزائر في إنتاج اللقاح محليا  

وكشف ذات المصدر ، بأن الجزائر باشرت المفاوضات مع الطرف الروسي لبعث انجع السبل . كما أظهر الطرف الروسي - من جهته حسب ذات المصدر - "  الاستعداد الكامل لمرافقة الجزائر في هذا المشروع لإنتاج اللقاح محليا وبكميات معتبرة " .

وأضاف ذات المصدر  ، أن  " الجزائر لديها كل الامكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج لقاح سبوتنيك V- من خلال عدة شركات مثل مجمع صيدال وشركات خاصة أخرى ".

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صحة, طب

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