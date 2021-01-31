بن باحمد: رئيس الجمهورية يسدي تعليمات صارمة تقضي بــ"توطين اللقاح الروسي سبوتنيك V-" بالجزائر

قال وزير الصناعة الصيدلانية ، عبد الرحمان لطفي بن باحمد ، للتلفزيون العمومي ، اليوم الاحد ، انه و تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، الرامية لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا ، وكانت الجزائر اقتنت الشحنة الاولى من اللقاح الروسي سبوتنيك V- .و يتضمن مخطط التلقيح وصول شحنات أخرى من لقاح سبوتنيك V- ، واسترازنيكا وشحنات اخرى من الصين ودول أخرى .

وحسب وزير الصناعة الصيدلانية ، فقد اسدى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة تقضي بتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل توطين اللقاح بالجزائر .

روسيا تبدي استعدادها الكامل لمرافقة الجزائر في إنتاج اللقاح محليا

وكشف ذات المصدر ، بأن الجزائر باشرت المفاوضات مع الطرف الروسي لبعث انجع السبل . كما أظهر الطرف الروسي - من جهته حسب ذات المصدر - " الاستعداد الكامل لمرافقة الجزائر في هذا المشروع لإنتاج اللقاح محليا وبكميات معتبرة " .

وأضاف ذات المصدر ، أن " الجزائر لديها كل الامكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج لقاح سبوتنيك V- من خلال عدة شركات مثل مجمع صيدال وشركات خاصة أخرى ".