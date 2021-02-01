كرة اليد: داود هشام يلتحق بصفوف نادي ليموج لموسمين

التحق الجناح الأيسر الجزائري داود هشام، لاعب ايستر بروفانس الفرنسي لكرة اليد، بنادي ليموج الذي ينشط في القسم الأول من البطولة الفرنسية بعقد يمتد لموسمين بداية من شهر جويلية المقبل، حسب ما نقله هذا الاثنين أحد المواقع المتخصصة في كرة اليد.

وأوضح ذات المصدر انه "فور العودة من المشاركة في مونديال مصر2021، الذي بلغ فيه اللاعب الدور الرئيسي رفقة المنتخب الجزائري، وقع داود هشام مع نادي ليموج الفرنسي لموسمين، حيث سيتقمص ألوانه بداية من شهر جويلية المقبل، ليكون بذلك المستقدم الثاني في صفوف الفريق الفرنسي بعد اللاعب المحوري نيكولاس نييتو".

ومعلوم أن داود هشام (29 سنة) كان قد التحق بنادي ايستر بروفانس لكرة اليد سنة 2016 قادما له من شباب براقي (بطولة الجزائر) بعقد يمتد لموسمين، قبل أن تقرر إدارة الفريق تمديده لثلاثة مواسم إضافية.

ويحتل نادي ليموج المركز الرابع في ترتيب البطولة الفرنسية لكرة اليد بمجموع 17 نقطة، بفارق تسع نقاط على المتصدر باريس سان جيرمان.