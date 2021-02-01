الديوان الوطني للحج و العمرة : وكالات السياحة و الاسفار ملزمة بعدم التسويق لبرامج العمرة قبل الاوان

جدد الديوان الوطني للحج و العمرة هذا الاثنين دعوته لوكالات السياحة و الاسفار المتحصلة على الترخيص الخاص بتنظيم موسم عمرة 1422 الى "عدم التسويق لبرامج العمرة" في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات انتشار جائحة كورونا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في دفتر الشروط، حسبما ورد في بيان عن ذات الهيئة.

و أوضح البيان أن مصادر الديوان رصدت قيام احدى الوكالات بالترويج لبرامج العمرة خارج الاطر التنظيمية من خلال ابرام مع مواطنين لعقود سفر صورية غير مضمونة التجسيد في ظل تعليق رحلات العمرة و عدم فتح المجال الجوي الوطني، ما استدعى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حقها -الوكالة المخالفة- و ادراجها ضمن القائمة السوداء.

و عليه, جدد الديوان دعوته لكافة الوكالات المتحصلة على تراخيص تنظيم موسم العمرة "للالتزام التام ببنود دفتر الشروط و عدم التسويق لأي برامج في ظل الظروف الراهنة".

و أضاف البيان أن المواطنين بدورهم و المتشوقين لاداء مناسك العمرة "مدعوون للحيطة و الحذر و عدم الانسياق وراء الإعلانات و البرامج الوهمية".

كما دعا الديوان المواطنين الى "ترقب عودة النشاط" بعد تحسن الوضعية الوبائية وفتح المجال الجوي الوطني ورفع أو تخفيف الاجراءات الاحترازية بالبلد المنظم.