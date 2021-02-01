﻿الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جنود الاحتلال المغربي

واصلت وحدات الجيش الصحراوي اليوم الاثنين هجماتها على مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أورد البيان رقم 81، نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أنه "خلال يومِ أمس قصفت وحدات تابعة للجيش الصحراوي معاقل وتخندقات قوات جيش الاحتلال منطقتي ?لب النص بقطاع آوسرد و منطقة تندگمة البيظة بقطاع البگاري".

أما نهارَ اليوم الاثنين، يضيف البيان، فقد "قصف الجيش الصحراوي نقاط تمركز الجيش الملكي المغربي في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة أركيز لثراثيات بقطاع الگلتة".

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي، وفقا لذات المصدر، مستهدفة "معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على طول الجدار الرملي او ما يعرف بجدار الذل والعار".