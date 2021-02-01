20 ولاية الأكثر تضررا تستعد لتلقي حصصها من اللقاح الروسي سبوتنيك V

تستعد 20 ولاية من بين ولايات الوطن الاكثر تضررا من الوباء اليوم الاثنين لتلقي حصصها من اللقاح الروسي سبوتنيك .

وفي هذا السياق اشارت مديرة التموين بمعهد باستور السيدة زليخة سماي بن قدادرة ، أن الحصص الموجهة للولايات قد حدد تناسبا مع عدد ساكنتها ومع الاصابات المسجلة بفيروس كورونا على مستواها علما بان ممثلين عن الولايات المعنية يشاركون في عملية توزيع انطلاقا من المعهد عبر قوافل تشرف على حمايتها مصالح الدرك الوطني ".

ولتنظيم عملية التلقيح وضعت وزارة الصحة منصة رقمية لمتابعة وضعية الاشخاص .ويأتي وضع هذه المنصة لتسهيل عملية تسجيل المواطنين وحجز مواعيدهم لتلقي اللقاح وكذا متابعة حالاتهم الصحية بعد أخذ جرعة اللقاح ".

وفي هذا الشأن يعتبر ، الدكتور محمد بلهاق ، باحث في علم الفيروسات في ميكروفون القناة الاولى للإذاعة الجزائرية أن :" هذه المنصة يعد مهم جدا استباقيا لتفادي التجمعات وانتقال العدوى داخل مراكز التلقيح ، كما تلعب دورا مهما في تنظيم المواعيد وكذا من مهامها ممارسة الرقابة عن بعد من خلال تتبع المضاعفات والأخذ بالاستنصاح من خلالها ".

وفي ذات السياق ، ثمن البروفيسور علي لونيسي رئيس ، مصلحة الامراض الداخلية بمستشفى تلمسان أن :" هذه الخطوة لأهميتها في متابعة بعض المضاعفات التي ليس لنا سابق معرفة بها كما تعطينا هذه المنصة فكرة عن ارقام التلقيح باعتبارها قاعدة بيانات مهمة في ادائنا لهذه المهمة التي بإمكانها ايضا الكشف عن المتأخرين عن الجرعة الثانية في حال تغيب المريض ".

وميدانيا وعملياتيا يعد ولاة الجمهورية مخولون قانونا بمتابعة عملية توزيع اللقاحات المضادة لكورونا بالتنسيق مع المصالح الصحية من خلال السهر على توفير كافة الوسائل اللوجيستية لإنجاح العملية وفي هذا السياق سخرت ولاية تلمسان جميع الامكانيات للانطلاق غدا الثلاثاء في احسن الظروف حسب ما اكده والي ولاية تلمسان ، مرموري امون عن :" استعداد مصالحه الولائية بكل هياكلها لتخزين اللقاح وتوزيعه وتسخير عديد الهياكل من اجل اجراء عملية التلقيح ".

من جهتها وفرت ولاية ام البواقي 12 فضاء للتلقيح مع تكوين الاطباء وأعوان الشبة طبي ومن المتوقع ان تنطلق بها علية التلقيح يوم الخميس المقبل حسب ما صرح به الوالي زين الدين تيبورتين ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية