النهضة التونسية ترفض "تصريحات مسيئة" للجزائر

عبّرت حركة "النهضة" عن رفضها لتصريحات صدرت في تونس مؤخرا، ووصفتها بأنها "مسيئة للجزائر".

وتضمنت هذه التصريحات اتهامات للجزائر بــ"التدخل في الشأن الوطني إبان الثورة ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وبعدها بهدف إجهاضها"، وفق بيان للحركة صدر مساء الاثنين.

وقالت النهضة إنها "ترفض هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر، وتعتبرها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين".

ونوّهت النهضة بـ"المواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها للتجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد".

وأشادت بـ"جهود البلدين الشقيقين (تونس والجزائر) في دعم التعاون بينهما وخاصة في المجال الاقتصادي والتصدي للإرهاب ومقاومة جائحة كورونا".

وتداولت تقارير صحفية هذا السبت تصريحات للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، لقناة "الخليج" الفضائية، قال فيها إن "السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانتهُ الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عن ما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف".

المصدر : إذاعة الجزائر الدولية