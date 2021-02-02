الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع: إجراء الجمعية الانتخابية يوم 5 مارس

تجرى الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع في الخامس من شهر مارس المقبل بعين البنيان (الجزائر العاصمة), حسب ما علم من الهيئة الفدرالية.

وصرح رئيس الاتحادية, الهادي مصاب أنه ''ستجرى الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الفدرالية يوم 5 مارس وذلك تحسبا للعهدة الأولمبية الجديدة.

وسيكون هذا الموعد مسبوقا بالجمعية العامة العادية التي برمجت في ال19 من شهر فبراير, والتي ستسمح بمناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2020, كما سيتم عرض حصيلة العهدة الأولمبية 2017-2020 من أجل المصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية''.

وحسب نفس المصدر, فإن أعضاء الجمعية سيقومون خلال الدورة العادية بانتخاب أعضاء لجان كل من الترشيحات, الطعون و تسليم و استلام المهام, تحسبا لعقد الجمعية العامة الانتخابية المقررة بالمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان.

المصدر: واج