تجديد الثقة في برباري على رأس الاتحادية الجزائرية للدراجات

أعيد انتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري, بالإجماع على رأس الهيئة الفدرالية لعهدة اولمبية جديدة (2021-2024), خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة هذا الثلاثاء بالجزائر.

و انتخب برباري, المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الاتحادية, رفقة أعضاء مكتبه الفدرالي (8 أعضاء و 4 احتياطيين), بعد حصوله على أصوات 35 عضوا ممن لهم الحق في التصويت من أصل 40 حضروا أشغال الجمعية, وذلك بحضور ممثل وزارة الشباب و الرياضة سيد أحمد عمرون.

وجدد برباري, الذي يترأس الاتحادية منذ شهر أبريل من سنة 2019 بعد استقالة الرئيس السابق مبروك قربوعة, التزامه بمواصلة العمل من اجل إعطاء رياضة الدراجات في الجزائر المكانة التي تليق بها, "وذلك من خلال استكمال البرنامج الطموح الذي بدأت خطواته الأولى في العهدة الاولمبية السابقة".

وعقب تجديد الثقة في شخصه على رأس الاتحادية, قال برباري : "برنامجنا يرتكز أساسا على عمل خاص مع الرابطات, التي نعمل على تحسين ظروف العمل فيها بتوفير الإمكانيات المادية التي تمكنها من ترقية الممارسة الرياضية و من ثم توسيع رقعة اكتشاف المواهب الشابة القادرة على حمل المشعل في المستقبل".

وحرص برباري على التأكيد أن "عملا كبيرا ينتظر المكتب الفدرالي الجديد من اجل ترقية رياضة الدراجات بالجزائر, وهو الأمر الذي لا يتسنى لنا القيام به سوى بتبني استراتيجية واضحة لترقية الأميرة الصغيرة الجزائرية".

وبخصوص طواف الجزائر للدراجات, أكد برباري موقف الهيئة الفدرالية "العازمة على جعل هذا الموعد تقليدا في برنامج الرياضة الجزائرية, باعتبار انه موعد مميز و عزيز على قلوب كل الجزائريين".

و أضاف برباري أن الاتحادية ستتكفل حصريا بتنظيم طواف الجزائر للدراجات المقرر خلال الفترة الممتدة من 5 الى 11 يونيو 2021, وفق الرزنامة المسطرة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للدراجات", موضحا : "برنامج المنافسات الوطنية يضم حوالي 40 دورة جهوية و عشرة سباقات للدراجات الجبلية و منافسة كأس الجزائر (إناث و ذكور)".

و أوضح ذات المتحدث ان بقية الدورات الدولية ستنظم من قبل الرابطات وفق دفتر الشروط الذي يحدده الاتحاد الدولي للعبة, فيما تتكفل الاتحادية بالمتابعة الإدارية.

التركيبة الجديدة للمكتب الفدرالي :

برباري خير الدين (رئيس)

فرتوس عباس (عضو)

لوصيف فوزي (عضو)

سايح محمد (عضو)

حاج بوشكارة محمد (عضو)

لفالا ياسين (عضو)

توجي بوعلام (عضو)

بوشريط عبد المجيد (عضو)

طارق عمران (عضو).