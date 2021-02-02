أفراد الجيش الوطني الشعبي يشاركون في حملة للتشجير بغابة جبل الوحش بقسنطينة

شارك هذا الثلاثاء أفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة للتشجير على مستوى المحمية البيولوجية بغابة جبل الوحش بقسنطينة ، في اطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "شجرة لكل مواطن"..

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه و في "إطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار شجرة لكل مواطن التي يساهم فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر كافة التراب الوطني، شارك اليوم 2 فبراير 2021 أفراد القطاع العسكري بقسنطينة بالتنسيق مع محافظة الغابات للولاية، في عملية التشجير على مستوى المحمية البيولوجية بغابة جبل الوحش بقسنطينة".

"وتم غرس بهذه المناسبة حوالي 5000 شجيرة من نوع الصنوبر الحلبي ، بمشاركة عناصر من الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والكشافة الإسلامية وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية".