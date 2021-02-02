بطولة ما بين الجهات: استئناف التدريبات بداية من 3 فيفري الجاري

منحت وزارة الشباب والرياضة الضوء الأخضر لـ96 ناديا ناشطا في بطولة ما بين الجهات لكرة القدم، باستئناف التدريبات بداية من يوم غد الأربعاء 3 فيفري، في الوقت الذي ستنطلق فيه المنافسة شهر مارس القادم، وفق ما أعلنت عنه الدائرة الوزارية في بيان لها، هذا الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفي إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية وبعد موافقة مصالح الوزير الأول على تمديد العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد بالنسبة لبطولتي الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، وبالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة، تقرر استئناف تدريبات نوادي رابطة ما بين الجهات لكرة القدم ابتداء من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021. واستئناف بطولة الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم ابتداء من شهر مارس 2021".

وعلى غرار بقية النشاطات الرياضية في الجزائر، توقفت بطولة ما بين الجهات منذ مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وعادت عجلة المنافسات الكروية بالجزائر إلى الدوران من جديد، من خلال إجراء بطولة الرابطة الأولى المحترفة، التي انطلقت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط بتنظيم مباريات الجولة الاولى، في الوقت الذي ستستأنف منافسات الرابطة الثانية للهواة يومي 12 و 13 فيفري الجاري.

واختتم البيان "تكلف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات وبطولة كرة القدم ما بين الجهات، مع التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه".

وسيتم تقسيم اندية بطولة ما بين الجهات الى 6 مجموعات، حيث تضم كل واحدة منها 16 ناديا.