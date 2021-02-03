استئناف بطولة القسم الممتاز لكرة اليد يومي 2 و3 أفريل 2021

تستأنف منافسات بطولة القسم الممتاز لكرة اليد يومي 2 و 3 أفريل المقبل بعد توقفها منذ شهر مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد, حسبما أعلنت عنه سهرة الثلاثاء الاتحادية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك".

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''تبعا للقرار الوزاري المتعلق بإعادة فتح القاعات المتعددة الرياضات, تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عن موعد انطلاق المنافسة الرياضية وذلك بتاريخ 2 و3 أفريل, كما سيتم الاعلان عن نظام سير المنافسة والإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي المتخذ لاحقا''.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت الضوء الأخضر لإعادة فتح القاعات متعددة الرياضات و القاعات الرياضية, وذلك ابتداء من هذا الأربعاء, حسب بيان الهيئة الوزارية الذي نشرته أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفي إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية و بعد المصادقة على البروتوكول الصحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا (كوفيد-19), وبالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة, تقرر فتح القاعات المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية, ابتداء من يوم الأربعاء 03 فيفري 2021".

يذكر أن السلطات العمومية قد قررت غلق جميع المرافق الرياضية على مستوى التراب الوطني وتوقيف النشاطات الرياضية منذ مارس الفارط بسبب جائحة كورونا.