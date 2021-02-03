تدمير قنبلتين ومخبأ والتعرف على هويات 6 إرهابيين مقضي عليهم خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 جانفي إلى 3 فبراير الجاري، عمليات عديدة أسفرت عن تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تبسة و بومرداس مع التعرف على هويات الإرهابيين ال6 المقضي عليهم بتيبازة، حسب حصيلة كشفت عنها هذا الأربعاء، وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 جانفي إلى 03 فيفري 2021، عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".

وأشارت الحصيلة، إلى أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت قوة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك على إثر عملية بحث وتفتيش بأدرار بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK بالإضافة إلى مخزن (01) وشريطي (02) ذخيرة و(710) طلقة، في حين كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وبومرداس مخبأ (01) للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع".

من جهة أخرى، وعلى إثر "العملية النوعية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بتيبازة، يومي 02 و 03 جانفي 2021، والتي أفضت إلى القضاء على ستة (06) إرهابيين واسترجاع (06) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، مكنت عملية تحديد الهوية من التعرف على المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من: ولد بوعمامة علي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998، نعمودي حسان الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، نعمودي فتحي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، بويرة محمد أمين الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018، تارزوت فيصل الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019، بلحبشية محمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الإتجار بالمخدرات بالبلاد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (38) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (12) قنطار و(36،7) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي ذات السياق، "أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية (11) تاجر مخدرات وضبطت (658،5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الرابعة تاجري (02) مخدرات وحجزت (435) كيلوغرام من نفس المادة، فيما تم توقيف (25) تاجر مخدرات و حجز (143،24) كيلوغرام من الكيف المعالج و(49840) قرص مهلوس في عمليات مختلفة".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ب"كل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، (94) شخصا وحجزت (20) مركبة و(08) شاحنات و(33) مولدا كهربائيا و(23) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(241،1) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (6،3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

بينما تم توقيف "(03) أشخاص آخرين وحجز (12) بندقية صيد و(16752) وحدة من الألعاب النارية و(20861) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من ورقلة والوادي وباتنة وجيجل وسعيدة وبرج بوعريريج ومسيلة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (17077) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (69) شخصا من بينهم (14) مهاجرا من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وعين تموشنت ومستغانم، فيما تم توقيف (178) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وإن أمناس وإليزي والنعامة وتلمسان وتبسة وسوق أهراس وبرج باجي مختار وبشار".