جراد يتحادث مع سفير جمهورية الصين الشعبية حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية

استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، السيد لي ليان خه ، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد تمحورت المحادثات حول "واقع و آفاق العلاقات الثنائية، لاسيما المشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون الجزائري-الصيني، على ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين".

كما كان هذا اللقاء "فرصة للتطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بتنسيق الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك متابعة عملية اقتناء الجزائر للقاح الصيني".

وقد جرى اللقاء بقصر الحكومة "بحضور كل من السيد عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد،وزير الصناعة الصيدلانية والسيد فوزي درار، المدير العام لمعهد باستور".