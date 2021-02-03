تسوية الرزنامة : فوز الساورة على مولودية الجزائر (1-0) و تعادل المدية وشباب بلوزداد (0-0)

تمكنت شبيبة الساورة من تحقيق الفوز على مولودية الجزائر بنتيجة (1-0) فيما تعادل أولمبي المدية وشباب بلوزداد بنتيجة بيضاء (0-0) هذا الاربعاء لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد للساورة في الدقيقة الثالثة بواسطة مسعودي، ليمكن فريقه من الالتحاق بشباب بلوزداد في المركز الثالث (20 نقطة) مباشرة وراء أولمبي المدية الذي احتفظ بمركز الوصافة (21 ن) خلف رائد الترتيب وفاق سطيف (24 ن)، علما بأن الشباب لم ينهزم منذ بدابة الموسم، و يتوفر على لقاء مؤجل ضد شباب قسنطينة.

أما مولودية الجزائر، التي سجلت هزيمتها الثانية هذا الموسم، فتراجعت للمركز الخامس برصيد 19 نقطة، حيث تمر بفترة فراغ مكتفية بنقطتين في مقابلاتها الخمسة الأخيرة (هزيمتان و 3 تعادلات).

النتائج الفنية :

أولمبي المدية - شباب بلوزداد 0-0

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 24 11

2. أولمبي المدية 21 11

3. شباب بلوزداد 20 10

--شبيبة الساورة 20 11

5 . مولودية الجزائر 19 11

6. اتحاد الجزائر 18 11

--. مولودية وهران 18 11

--. شبيبة القبائل 18 11

9. جمعية عين مليلة 17 11

10. أولمبي الشلف 16 11

11. نادي بارادو 13 11

--. نصر حسين داي 13 11

13. سريع غليزان 11 11

--. وداد تلمسان 11 11

15. شباب قسنطينة 10 10

--. اتحاد بسكرة 10 11

17. نجم مقرة 9 11

--. اتحاد بلعباس 9 11

19. شبيبة سكيكدة 8 11

20. أهلي برج بوعريريج 3 11.