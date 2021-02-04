تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرعية الفرنسي هيرفي غورديل الى 18 فيفري

أجلت محكمة الدار البيضاء (شرق العاصمة) إلى يوم 18 فيفري الجاري جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال سنة 2014 الرعية ومرشد تسلق الجبال الفرنسي هيرفي غورديل.

يذكر أن هيرفي غورديل ( 55 سنة) كان قد أختطف من طرف جماعة ارهابية يوم 21 سبتمبر بمدينة تيزي وزو قبل ان يغتال يوم 24 من نفس الشهر.

و كان مرشد تسلق الجبال والسائح الفرنسي قد توجه الى جبال جرجرة للتسلق غير أنه اختطف يوم 21 سبتمبر 2014 ليلا قرب قرية آيت وعبان بلدية أقبيل (ولاية تيزي وزو) من طرف جماعة ارهابية تسمى "جند الخليفة" .

و كان الضحية على متن سيارة رفقة أصدقاء جزائريين تم اطلاق سراحهم من طرف المختطفين. و بعد ثلاثة ايام ( 24 سبتمبر ) عثر عليه مقتولا لتنقل جثته الى فرنسا في يناير 2015 .

و كانت الجماعة الارهابية قد تبنت عملية الاغتيال "ردا على وقوف فرنسا الى جانب الولايات المتحدة في الضربات" الموجهة ضد الجماعة الارهابية الدولة الاسلامية في العراق.

و بمجرد اغتيال الرعية الفرنسية, شن 3000 جندي من قوات الجيش الوطني الشعبي حملة على خطى الجماعة الارهابية وقامت بتمشيط المنطقة التي كانت مسرحا لعملية الاغتيال.

وسمحت عمليات البحث التي دامت أكثر من ثلاثة اشهر بتحديد مكان تواجد الارهابيين الثلاثة المتورطين في اغتيال السائح الفرنسي و القضاء عليهم.

و يتعلق الأمر بلعرج أيوب الذي تم القضاء عليه يوم 9 أكتوبر 2014 وبلحوت أحمد الذي قضي عليه يوم 14 نوفمبر وعبد المالك قوري الذي تم القضاء عليه يوم 22 ديسمبر من نفس السنة.

و كان قائد هذه الجماعة الارهابية عبد المالك قوري قد تبنى اختطاف واغتيال غورديل . و قد تم القضاء عليه بمنطقة يسر (65 كلم شرق العاصمة).