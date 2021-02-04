ناستور روزانيا: "بإمكان جو بايدن الرجوع إلى مسار الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية

أكد المحامي والأستاذ الجامعي الكولومبي ، ناستور روزانيا ، اليوم الخميس ، في حوار مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ، أنه "بإمكان الرئيس الأمريكي الديمقراطي ، جو بايدن ، عكس سلفه دونالد ترامب، الرجوع إلى مسار الشرعية الدولية بخصوص ملف الصحراء الغربية".

وقال روزانيا "لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي الجديد سيتسرع بل سيقوم بخطوة إلى الأمام في ملف الصحراء الغربية، كما توجد إمكانية رجوع الرئيس الأمريكي إلى طريق الشرعية الدولية".

وحسب المحامي الكولومبي، "ما ينتظر من الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف الصحراء الغربية هو تطبيق القانون الدولي والحذو حذو البلدان التي تفضل القانون والعدالة بدلا من الاتفاقات الاقتصادية".

وفي سؤال حول الخطر الذي قد يشكله انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار على المنطقة، وقال السيد روزانيا وهو مدير المركز الوطني للسلم والأمن لكولومبيا: "نعم، يمكن لهذه الحرب ان تزعزع استقرار المنطقة لأننا نعلم أنه توجد عدة أطراف مهتمة بسوق الأسلحة في المنطقة وان انتهاك وقف إطلاق النار يساعد العديد منها".

وأضاف أن "المغرب تزعزع استقرار المنطقة وتخالف القانون الدولي بعد قرار أحادي الجانب لاحتلال الأقاليم الصحراوية".

وبشأن دور الاتحاد الافريقي في دفع ملف الصحراء الغربية ، صرح الاستاذ الجامعي الكولومبي أنه : "على الاتحاد الافريقي أن يمارس في مرحلة اولى الضغط الدبلوماسي على المغرب والانتقال بعدها إلى عقوبات اقتصادية".

وقال "أعتقد انه على الاتحاد الافريقي ان يمارس ضغطا دبلوماسيا على المغرب وإذا لم يستجب هذا الأخير، على الاتحاد الافريقي فرض عقوبات اقتصادية كما هو مطبق عندما لا تمتثل البلدان للقانون الدولي".