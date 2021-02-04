﻿شركة "بومار كومبني" تفوز بجائزة أحسن مصدر جزائري لسنة 2019

تحصلت الشركة الخاصة "بومار كومبني" المتخصصة في الصناعة الالكترونية، اليوم الخميس على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019.

وجرت مراسم تسليم الجوائز للطبعة الـــ 17 لهذه المكافأة التي نظمها بالجزائر العاصمة مركز التجارة العالمي-الجزائر (وورلد ترايد سانتر-ألجيرز)، بحضور وزير التجارة، كمال رزيق وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات.

وصرح المدير العام للشركة، علي بومدين، ان "بومار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها الــ 20 علما أنها تأسست في 4 فبراير 2001 عرفانا بجهود جميع العمال الذين ستحفزهم هذه المكافأة على التصدير أكثر"، موضحا انه زيادة على المفاوضات الجارية مع الشريك الألماني، سبق لشركة بومار كومبني أن صدرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين.

شركة "بومار كومبني" تتطلع لتصدير 3،5 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة

و تتطلع شركة "بومار كومبني" المتخصصة في الصناعة الالكترونية لتحقيق رقم اعمال بــ 3،5 مليار دولار من الصادرات لا سيما نحو اوروبا و هذا في افاق 2024، حسبما اكده اليوم بالجزائر المدير العام للشركة، علي بومدين.

و في كلمة له خلال مراسم تسليم الجوائز لأحسن مؤسسة جزائرية للتصدير لسنة 2019، قال السيد علي بومدين ان "تجسيد هذا المشروع يمثل ربحا بقيمة 500 مليون دولار للاقتصاد الوطني مع كل التطوير الذي سيرافق هذه العملية"، مشيرا الى ان تجسيد المشروع مرهون بالحصول على بعض التسهيلات من الحكومة.

وأوضح مدير شركة "بومار كومبني" أن شركته ستبدأ الاستغلال انطلاقا من موقع انتاجها الموجود حاليا، مضيفا أن هذا الموقع سيعرف توسيعات تدريجية للوصول إلى تصدير 5ر7 مليون جهاز مصنع محليا.

واعتبر أن هذا المشروع من المرتقب أن يكون عملياتيا 100 في المائة في غضون 3 سنوات على أقصى تقدير بما يسمح بإنشاء حوالي 1.000 مؤسسة تنتج المادة الأولية المستوردة حاليا.

ومنحت لجنة التحكيم ثلاثة جوائز تشجيعية، الأولى لشركة المساهمة "بسكرة اسمنت" المتخصصة في انتاج الاسمنت بعد أن حققت أول عملية تصدير سنة 2017، والثانية عادت لشركة "توسيالي الجزائر" التي تنشط في مجال الحديد والصلب وانتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية، في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي سيدي بن دهيبة، المتخصصة في صناعة القضبان السلكية، على الجائزة التشجيعية الثالثة.

أما جائزة المصدر لأول مرة فقد عادت للشركة ذات اسهم "اغرانا فروت الجيريا" و التي تعتبر فرعا من مجمع نمساوي المتخصصة في تحويل و تصدير الفواكه.

و منحت الجائزة الخاصة للشركة ذات اسهم "طايال" المتخصصة في صناعات الانسجة و تمتلك مجمعا صناعيا يضم 15 مصنعا تنتج 750 طنا من المنتوجات.

للتذكير، تضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انكسال) و المديرية العامة للجمارك و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين.