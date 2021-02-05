الانتخابات الليبية : المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة

انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف هذا الجمعة، محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي،و عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة و ذلك خلال الجولة الثانية من التصويت التي جرت ضمن المباحثات التي تستضيفها جنيف السويسرية برعاية أممية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة.

و بعد هذا التصويت يكون تم اختيار الهيكل الجديد للحكومة ليحل محل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، حيث يقع على عانق الحكومة الجديدة مهمة رئيسية تتمثل في التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر القادم.

و فازت القائمة التي تضمنت كل من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، و موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوي المجلس وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة ب39 صوتا من الاصوات الصحيحة بعد جولة حاسمة تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي،وعضوا المجلس أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر و فتحي باشاغا رئيسا الحكومة.

وفي وقت سابق, أعلنت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أي من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.

ويشكل هذا التصويت الذي يُجرى في سويسرا المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية