ترحيب الموالين بفتح أسواق الماشية

تم اليوم الجمعة الشروع في عملية فتح اسواق الماشية تطبيقا لتعليمات الحكومة مع احترام البروتوكول الصحي ضد الوباء .

و ثمن الموالون اعادة فتح الاسواق – الذين تضرروا من اجراءات الغلق الذي دا عدة اشهر – وبالمناسبة تتوقع فيديرالية مربي المواشي " ضبط أسعار السوق في مادة اللحوم الحمراء على اعتبار ان الانتاج المحلي يغطي 60 في المائة من الطلب ".

وفي هذا السياق، يقول ابراهيم عمراني نائب رئيس فيديرالية مربي المواشي :" أن هذا الفتح سيضفي حيوية على تجارة اللحوم الحمراء كما سيبعث حيوية في تجارة الماشية . وتمنى على الموالين ان تكون الاسعار " رحيمة " بالمستهلك ".

وتعهد مربي الماشية والموالين باحترام البروتوكول الصحي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وصحة المتسوقين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية