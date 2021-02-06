عثمان مهداوي يفوزبالجائزة الأولى للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية

فاز الشاب عثمان علي مهداوي من ولاية وهران هذا بالجائزة الأولى لأحسن صورة فوتوغرافية بالأبيض و الأسود و بالألوان في اختتام الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية الذي احتضنه ولاية بشار لمدة ثلاثة أيام متتالية.

و قد منحت لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بأجمل صورة فوتوغرافية، الجائزة الثانية لأكرم مناري من ولاية تيارت و الجائزة الثالثة لبشير بن سونة من ولاية تلمسان، خلال حفل نظم بدار الثقافة "محمد قاضي" بحضور المصورين المتسابقين و المسؤولين المحليين لقطاع الثقافة و عدد كبير من الشباب خاصة من هواة الصورة الفوتوغرافية.

و قد شارك في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية 28 مصورا بصورتين لكل واحد منهم واحدة بالأبيض و الأسود و الاخرى بالألوان.

و على هامش المسابقة صرح رئيس الجمعية المحلية "ميديا قروز" للسينما والسمعي البصري مصطفى جاجا، ، الجهة الرئيسية المنظمة للصالون أن هذه التظاهرة كانت "فرصة للشباب الهواة للصورة الفوتوغرافية و كذا للمصورين المحترفين لعرض أعمالهم و لتمكين المواطنين من اكتشاف مواهبهم".

للاشارة، نظم خلال هذه التظاهرة الفنية، الى جانب عرض الصور, ورشتان حول الممارسات القاعدية للتصوير الفوتوغرافي وحول اختيار مشاهد التصوير الملائمة، وأيضا التصوير والحقيقة، أطرها مختصون مكنوا المشاركين من رفع قدراتهم المعرفية في مجال تكنولوجيات التصوير الفوتوغرافي الجديدة و كذا صور الصحافة.

و كان الموضوع الرئيسي للطبعة الاولى للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية التي شاركت فيها 20 ولاية، كان "تراث و جمال بلادي"، و كان أيضا الهدف الرئيسي من التظاهرة التعريف التراث الوطني الثقافي المادي و غير المادي و كذا بالجمال الطبيعي والقدرات السياحية للجزائر، حسب المنظمين.

للتذكير، فقد شهد الصالون منذ افتتاحه يوم 2 فيفيري إقبالا معتبرا للزوار من مختلف الشرائح والأعمار الذين أبدوا اعجابهم بالصور المعروضة واكتشاف مواهب واعدة في هذا المجال للمشاركين.

و قد برمجت في اليوم الثاني من التظاهرة جولة لفائدة المصورين إلى القنادسة (18 كلم جنوب بشار ) لتمكينهم من التقاط صور طبيعية محلية شاركوا بها في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية