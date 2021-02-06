الجولة الـ 12 : تأجيل داربي العاصمة ولقاء الشلف- بلوزداد إلى تـاريخ لاحق

تم تأجيل مباراتي اتحاد العاصمة-مولودية الجزائر وجمعية الشلف-شباب بلوزداد، الذي كان من المزمع إجراؤهما هذا الأحد في إطار الجولة 12 من الرابطة المحترفة الى تاريخ لاحق، حسب ما أعلنت عنه السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الرابطة ما يلي : " تبعا للطلب الذي تقدمت به إداراتي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد من أجل تأجيل لقاءيهما غدا الاحد لحساب الجولة 12 من الرابطة المحترفة الاولى، وبعد موافقة كل من اتحاد العاصمة و جمعية الشلف، وافقت الرابطة المحترفة على عذا الطلب وتم تأجيل المباراتين الى تاريخ لاحق.".

وكانت إدراة اتحاد العاصمة قد أعلنت الخميس أنها تلقت طلبا من نظيرتها من مولودية الجزائر بتأجيل المباراة المقررة يوم الاحد 7 فبراير 2021 ببولوغين وذلك من اجل السماح لفريقها بالتحضير الجيد للمباراة الدولية أمام الزمالك المصري ضمن منافسة رابطة ابطال افريقيا".

لكن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، كان قد صرح الجمعة بأن هيئته لم تتلق أي طلب رسمي من اتحاد الجزائر بخصوص تأجيل اللقاء المحلي أمام مولودية الجزائر، مشيرا بأن اللقاء يبقى مبرمجا باستثناء "إشعار آخر" ليوم الأحد بملعب عمر حمادي.

"لا يمكن للرابطة أن تتخذ قرارا ما دامت أنها لم تتلق أي شيء.صحيح، أن الناديين اتفقا على تأجيل المباراة، لكن على الرابطة أن تتلقي طلبا رسميا من الاتحاد، ثم تدرس بعد ذلك هذا الطلب".

أما شباب بلوزداد، الممثل الجزائري الثاني في منافسة رابطة الأبطال، فقد طلب هو الآخر تأجيل مباراته أمام جمعية الشلف يوم الأحد بملعب محمد بومزراق (الشلف/سا 15:00).