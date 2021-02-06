بايدن يعلن استعداد بلاده أن تكون شريكة للاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات

وجه الرئيس الامريكي, جو بايدن،رسالة بالفيديو إلى قمة الاتحاد الإفريقي،حيث أكد التزامه بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الافريقي لمواجهة تحديات الساعة.

و قال بايدن في فيديو على حسابه عبر موقع تويتر, "أقدم لكم أفضل الامنيات من الشعب الامريكي بمناسبة قمة الاتحاد الافريقي ال 34"، مضيفا"السنة التي مضت بينت لنا مدى ترابط العالم و مصيرنا لا ينفصل, و لهذا تلتزم إدارتي بتجديد شراكتنا في العالم و الدخول في حوار مع المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الافريقي".

وأضاف "علينا العمل سويا لتعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل, مستقبل للتجارة و الاستثمار, يعزز مستقبل كل الدول, مستقبل يرسي السلم و السلام و الامن لجميع المواطنيين",مؤكدا على أنه يريد العمل مع إفريقيا على "مستقبل ملتزم بالاستثمار في مؤسساتنا الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس,النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص من كل الخلفيات العرقية والديانات".

واشار الرئيس الامريكي إلى انه للصول إلى هذه الاهداف "لا بد من رفع التحديات التي تواجهنا وذلك من خلال الاستثمار أكثر في الصحة العالمية و التغلب على فيروس كورونا (كوفيد 19), و العمل على الوقاية و الكشف و الاستجابة للازمات الصحية بالتعاون من الاتحاد الافريقي و المؤسسات الاخرى".

و تعهد بايدن بالعمل مع الأفارقة بشأن أولوياته الرئيسية لمكافحة الفيروس وتغير المناخ, وكذلك لتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالقارة الافريقية.

وقال "لن يكون أي من هذا سهلا, لكن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتكون شريككم في التضامن والدعم والاحترام المتبادل".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية