الجيش الصحراوي يواصل هجماته على تخندقات قوات الاحتلال المغربي

واصلت وحدات من الجيش الصحراوي قصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي و شن هجمات لليوم السادس والثمانين على التوالي, وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية هذا السبت.

وجاء في البيان العسكري رقم 86 - وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أنه "قد شهد يومَ أمس ونهارَ اليوم, تنفيذ هجمات مكثفة قادها الجيش الصحراوي وحول من خلالها مساحات واسعة من جدار العار المغربي إلى دمار".

وخلال نهارِ اليوم , أضاف البيان العسكري ,فقد "قصفت وحدات من الجيش الصحراوي مواقع وتخندقات الاحتلال المغربي في 6 مواقع على غرار منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد, حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة, ومنطقة قلب أظليم بقطاع تشلة".

كما شهدت "منطقتي روس الشيظمية بقطاع المحبس و أم أدقن بقطاع البقاري قصفا مكثفا استهدف جنود الاحتلال المتخندقين في المنطقتين".

وأضاف البيان أن "قصفا عنيفا استهدف تخندقات قوات الاحتلال في منطقتي أقرارة لحديد بقطاع الفرسية و قطاع القلتة".

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة "تخندقات الجيش الملكي المغربي الذي تكبد خسائرَ جسيمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يضيف البيان.