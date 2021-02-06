رئيس الكونغو الديمقراطية, فيليكس تشيسكيدي, رئيسا للاتحاد الافريقي

انتخب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية, فيليكس تشيسكيدي, رئيسا للاتحاد الافريقي لسنة 2021, خلال القمة الافريقية الـ 34 المنعقدة حاليا بأديس ابابا عبر تقنية الفيديو كونفرونس.

وتسلم رئيس الكونغو الديمقراطية, فيليكس تشيسكيدي, رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي 2021 ,خلفا لرئيس جنوب أفريقيا, ماتاميلا سيريل رامافوزا .

وقال تشيسكيدي - خلال كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لأعمال القمة الأفريقية الـ34 بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا والتي عقدت "افتراضيا" لأول مرة بسبب جائحة كورونا- إنه يعتزم خلال ترأسه الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي للعام 2021, على ترسيخ رؤية "اتحاد أفريقي في خدمة الشعوب الأفريقية ", وذلك تكريما للآباء ومؤسسي الوحدة الأفريقية.

وتابع "بينما أتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي, تواجه قارتنا تحديا كبيرا, يتمثل في إسكات البنادق في منطقة الساحل, التي تشهد فيها بنات وأبناء إفريقيا تحت وطأة الإرهاب كل يوم, وفي أفريقيا الوسطى, يتعرض سلام واستقرار المؤسسات المنتخبة لاختبار قاس بسبب التمرد والجماعات المسلحة".

ومن أبرز ما تحمله أجندة القمة الأفريقية انتخاب المفوضية الجديدة للاتحاد التي ستتم افتراضيا ومدتها 4 سنوات قادمة على المناصب الرئيسية بالاتحاد وهي رئيس المفوضية ونائبه, ومناصب 6 مفوضين للاتحاد.

وتخضع الانتخابات لأول مرة إلى القواعد الجديدة التي أقرها رؤساء الدول الأفريقية لإصلاح هياكل الاتحاد,فضلا عن القضايا الأخرى الملحة للقارة السمراء والتي تتصدرها الحصول العادل على لقاحات كورونا.