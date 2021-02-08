الاتحادية الجزائرية للكامبو: الجمعية العامة الانتخابية يوم 19 فيفري الجاري

تعقد الاتحادية الجزائرية للكامبو جمعيتها العامة الانتخابية للعهدة الأولمبية (2021-2024 )، يوم 19 فيفير من الشهر الجاري، بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، حسب ما علم من الهيئة الفدرالية اليوم الاثنين.

فيما تعقد ذات الهيئة جمعيتها العامة العادية يوم 13 فيفري بذات المركب ابتداء من الساعة 10:00 صباحا. وقال هشام اوحليمة رئيس الاتحادية الجزائرية للكامبو المنتهية عهدته "اتفق اعضاء الهيئة الفيدرالية على ان نعقد الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية، في 13 و 19 فيفري على التوالي، بالمركب الاولمبي محمد بوضياف".

واضاف نفس المسؤول "سنسعى إلي تطبيق بروتوكول صحي صارم، وعلى الحاضرين اتباعه ، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان سير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية في ظروف حسنة".

وأشار اوحليمة إلى انه، سيتم خلال أشغال الجمعية العادية انتخاب أعضاء اللجان الثلاث المتمثلة في كل من الترشيحات، الطعون وتسليم واستلام المهام، من طرف اعضاء الجمعية، تحسبا لعقد الجمعية الانتخابية التي حددت بعدها بأسبوع.

وابدى المسؤول الاول على رأس الاتحادية نيته في الترشح لعهدة اولمبية ثانية لاستكمال البرنامج الرياضي الوطني الذي تم تسطيره من قبل، قائلا "نظرا لتوقف الانشطة الرياضية الاضطراري لما يقارب السنة، لم يسعنا الوقت خلال العهدة الماضية لتقديم ما كنا نسعى اليه ، سأترشح لعهدة ثانية لرئاسة الاتحادية الجزائرية للكامبو من أجل تجسيد البرنامج الرياضي الوطني الذي تم التخطيط له لتطوير رياضة الكامبو على المستوى الوطني" .

وينتظر رياضيو الكامبو البطولة العالمية التي ستقام شهر اكتوبر القادم بتونس (الحمامات)، والالعاب العالمية للكامبو شهر افريل بالبرتغال بلشبونة.