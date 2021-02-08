الإتحاد الإفريقي يدعم المبادرة الجزائرية لإطلاق المتحف الإفريقي الكبير

اكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فيليكس تشيسيكيدي تشيلومبو، الذي تولى، السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، أمس الأحد، أن المنظمة الإفريقية ستدعم الجزائر في إطلاق المتحف الإفريقي الكبير.

وأكد تشيسكيدي في خطابه الختامي للقمة العادية الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، أنه في اطار خطة العمل التي اعتمدها لولايته كرئيس للاتحاد الأفريقي لعام 2021 ، "طُلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء ان تبذل جهودا من أجل التنفيذ الكامل للأنشطة المقررة تحت شعار عام 2021 "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء أفريقيا التي نريدها".

واوضح خليفة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن الأمر يتعلق بالنسبة للدول الأعضاء "باسترجاع الأعمال الفنية الموضوعة خارج القارة".

واردف يقول أن الامر يتعلق أيضا بالمشاركة في اجتماع لواندا الثاني الذي يعقد مرة كل سنتين حول ثقافة السلم المقرر في أنغولا سنة 2021.

واضاف أنه خلال عهدته، من المقرر أيضا "دعم الحكومة الجزائرية لإطلاق المتحف الأفريقي الكبير". وفي نفس السياق تقرر "دعم والمشاركة في الترويج لإطلاق المتحف المصري الكبير ومتحف الجيزة. ويضم البرنامج ايضا، مرافقة السنغال في بناء النصب التذكاري في جزيرة غوريه.

واعتبر الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي، أن الموضوع الذي تم اختياره هذا العام، هو "نموذج مثالي للآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي الذين بذلوا النفيس أحيانا بغية الاعتراف ببناء الاتحاد وحماية ما يشكل روح وأصالة أفريقيا".

وحقيقة إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمة ال34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بالنسبة له ، "يفتح المجال أمام الدول حتى تتمكن من استخدام مواردها الفنية والثقافية والتراثية كوسيلة لتحقيق سعادة شعوبها".