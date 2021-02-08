الجزائر و سويسرا تؤكدان على ضرورة تفعيل القرارات الأممية فيما يتصل بالقضيتين الفلسطينية و الصحراوية

أكدت الجزائر و سويسرا, هذا الاثنين, على "ضرورة احترام القانون الدولي و تفعيل القرارات الأممية" فيما يتصل بالقضيتين الفلسطينية والصحراوية, حسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة.

وأوضح البيان أنه و بتكليف من صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة بالنيابة, استقبل رشيد بوسحابة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج, بمقر مجلس الأمة, عضوي المجلس الوطني بالكونفدرالية السويسرية إليزابيث شنايدر-شنايتر و نيكولاس والدر, حيث أبرز الطرفان "ضرورة تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والشرعية الدولية", مؤكدين بهذا الخصوص على "ضرورة احترام القانون الدولي وتفعيل القرارات الأممية في هذا الشأن وفي مقدمتها ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية".

وقد سمح اللقاء بـ"استعراض راهن العلاقات الثنائية التاريخية والعلاقات البرلمانية على وجه الخصوص, وسبل الرقي بها إلى مستوى أعلى", مع التشديد على ''أهمية دور البرلمانات في الدفع بالعلاقات بين الدول باعتبارها ممثلة للشعوب''.

وفي هذا الإطار, ذكر السيد بوسحابة بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, للديمقراطية التشاركية, من خلال "إيلاء العناية بالمجتمع المدني ودوره في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد".

و في الختام, "اتفق الطرفان على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتكثيف التبادل بين برلمانيي البلدين لمرافقة ودعم الجهود المبذولة لتنويع التعاون الاقتصادي والعلمي بين الحكومتين", يضيف المصدر ذاته.

للإشارة, جرى هذا اللقاء بحضور كل من: عبد القادر شنيني, نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السويسرية و ليلى براهيمي, عضو مجلس الأمة و محمد عرباوي, نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية, بالإضافة إلى سيد علي بوحوية, مقرر لجنة الشؤون الخارجية.