مصرع 24 شخصا على الأقل في تسرب لمياه الأمطار بمصنع سري للنسيج شمال المغرب

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ 10 آخرين هذا الاثنين في تسرب للمياه داخل وحدة نسيج سرية بمدينة طنجة بشمال المغرب, فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين, حسبما أفادت به السلطات المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المصدر أن هذه الوحدة السرية للنسيج تقع بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بالمدينة وشهدت تسربا لمياه الأمطار إلى داخلها, مما تسبب في محاصرة العاملين الذين يجهل حتى الآن عددهم الإجمالي.

وتم نقل الجرحى للمستشفيات القريبة, فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وقد تم فتح بحث من جانب السلطات المختصة, تحت إشراف النيابة العامة, للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.