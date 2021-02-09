مقتل ضابط و ثلاثة جنود من قوات الجيش المغربي في هجوم للجيش الصحراوي على جبال وركزيز

نفذت وحدة خاصة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجوما استهدف مقر حراسة تابعة للكتيبة الثانية من الفيلق التاسع مدرع وغنمت وسائل ومعدات ووثائق شخصية ، حسب البلاغ الصادر الليلة عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية رقم 89 .

وجاء في البلاغ الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية " شنت فجر هذا الاثنين 08 فيفري وحدة خاصة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجوما مباشرا استهدف مقر حراسة تابعة للكتيبة الثانية من الفيلق التاسع مدرع التابع لجيش الاحتلال المغربي الجبان المتمركزة في منطقة جبال وركزيز بقطاع آغا في عمق التراب المغربي.

و"مع فجر هذا اليوم اهتزت جنبات جبال وركزيز التي تحتفظ بذكرى صولات المقاتلين الصحراويين الذين يعودون هذا اليوم ليعمقوا جراح جيش الاحتلال الذي يئن منذ ثلاثة أشهر تحت رحمة نيران أسلحة حماة المجد والكرامة.

وخلال هذه الإغارة الناجحة تمكن مقاتلونا الميامين من السيطرة تماما على النقطة المستهدفة وتدميرها بالكامل, إضافة الى قتل قائد الحراسة المغربية ضابط الصف المدعو النكاع,و قتل عناصر الحراسة الثلاثة ومن بينهم الجندي المدعو الزوالي.

كما تمكن مقاتلونا أيضا خلال هذا الهجوم من غنم وسائل ومعدات العدو التالية:

- سلاح رشاش BKT رقم 1-593.

- سلاح كلاشنكوف رقمMH 0819 خاص بقائد الحراسة.

- سلاح كلاشنكوف رقمNG8528.

- مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بأفراد الحراسة المغربية.

و مضى البيان يقول "بهذه العملية الجريئة والشجاعة ينتقل جيش التحرير الشعبي الصحراوي من استعمال لغة مدفعية الميدان الى الهجوم المباشر وعمليات الاكتساح والاقتحام فجرا التي يتقنها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ويخشاها الغزاة الدخلاء.

ومع هذا الهجوم المظفر تنتقل الحرب الى عمق التراب المغربي الذي لن يسلم من ضربات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي .

وكان مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد استهدفوا فجر هذا اليوم أيضا نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية:

- قصف مكثف إستهدف مواقع للمجموعة الخامسة من الفيلق التاسع مدرع خلف جبال الوركزيز بقطاع آغا في عمق التراب المغربي.

- قصف عنيف إستهدف مواقع تمركز جنود العدو في منطقة طارف بوهندة بقطاع تويزكي.

- قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة لبعاج بجبال وركزيز بقطاع اتويزكي .

- قصف عنيف إستهدف جنود الاحتلال بمنطقة لمسامير بقطاع تويزكي.

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".