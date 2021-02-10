اتفاقية لبيع مليون وحدة من المصابيح الاقتصادية "ليد" عبر شبكة البريد

أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، الثلاثاء بالجزائر عن توزيع 1 مليون مصباح اقتصادي من نوع "ليد" قريبا بمكاتب البريد قصد بيعها للمواطن.

و في تصريح للصحافة عقب اجتماع تشاوري مع وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، ابراهيم بومزار حول الانتقال الطاقوي في قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، أكد شيتور يقول "اتفق قطاع البريد وقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على اقتناء 1 مليون مصباح من نوع " ليد" بغية المساهمة في البرنامج الوطني الرامي الى اقتصاد الطاقة الكهربائية".

و ستكون هذه المصابيح متوفرة بمكاتب البريد بـ "سعر رمزي يقدر بـ 250 دج للوحدة عوض 400 دج المقترحة في السوق" على حد قوله مضيفا أن هذا العمل يهدف إلى تحسيس المواطنين حول استعمال المنتوجات التي تسمح باقتصاد الطاقة الكهربائية.

كما تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى أن عرض المناقصة الخاص بتسليم مليون مصباح من أجل الإنارة الداخلية و لفائدة العائلات الجزائرية تم استكماله كما تم اختيار المؤسسة علما أن تسليم هذه المصابيح عبر مكاتب البريد من المفروض أن تتم في ظرف 3 إلى 4 أشهر".

و يتعلق الأمر بالنسبة للوزارة بالمساهمة في استخلاف أكثر من 8 مليون مصباح تقليدي و مستهلك للطاقة بهذا النوع من المصابيح " ليد" التي تستهلك حوالي 10 مرات أقل من الكهرباء.

و بهذه المناسبة تمت الإشارة أيضا إلى أن كمية أخرى تقدر بـ 250000 "مصباح ليد" تم توزيعها من قبل.