انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بشير درواز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إنهاء مهام السيد بشير درواز بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مع تكليف لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الديوان.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم إنهاء مهام السيد بشير درواز بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، وكلف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الديوان الوطني للخدمات الجامعية ولفترة محدودة ووفق برنامج عمل محددا مسبقا".

ويأتي هذا القرار على إثر وفاة الطالبة بكوش نصيرة بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2، والتي كان سببها نشوب شرارة كهربائية بمسخن كهربائي بالغرفة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قد أكد في تصريح له يوم الأحد الماضي بوهران، عزمه على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وعبر عن أسفه لهذه الحادثة التي وصفها "بالأليمة"، وتضامنه مع أسرة الطالبة، مشددا على أن اجراءات ستتخذ في حال بينت نتائج التحقيق عن أي تقصير.