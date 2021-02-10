كمال فنيش : مسودة القانون العضوي للانتخابات ستضفي شفافية ونزاهة أكثر على الانتخابات

اعلن رئيس المجلس الدستوري ، السيد كمال فنيش ، اليوم الاربعاء ، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار :" أن مسودة القانون العضوي للانتخابات ستسمح بإضفاء الشفافية ونزاهة أكثر على العمليات الانتخابية مستقبلا ".

وأضاف السيد كمال فنيش :" أن المشروع المعروض للنقاش والإثراء يعمل على تجسيد الديموقراطية التشاركية ويساهم في بناء معالم الجزائر الجديدة ".

واعتبر ذات المصدر أن :" تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يفرض مراجعات عميقة للنظام الانتخابي في الجزائر ويرمي الى تعزيز الممارسة الديموقراطية وإحداث القطيعة مع ممارسات مرفوضة وضمانية شفافية مختلف الاستحقاقات الانتخابية ".

كما اضاف قائلا :" ان المشرع يحتوي على ضمانات اجرائية تقد حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها البلاد سابقا ".

وقال السيد فنيش انه :" سيتم تحويل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية بصلاحياتها وتشكيلتها الخاصة في غضون سنة من تعديل الدستور ". وسيكون لهذه المحكمة - حسبه- " صلاحيات اوسع وبإمكانها ان تتدخل حتى في النقاشات السياسية التي تفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية