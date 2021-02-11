رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فرانك فالتر شتاينماير.

وذكر بيان صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية، أنّ "رئيس الجمهورية عبّر للرئيس الألماني عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها، منذ وصوله إلى ألمانيا".

وبدوره، "عبّر الرئيس الألماني عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للسيد الرئيس، والرقي والازدهار للشعب الجزائري."

واغتنم الرئيسان هذه الفرصة" لاستعراض سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين."

وذكر البيان أنّ "الرئيس الألماني دعا رئيس الجمهورية لزيارة رسمية لألمانيا، وهي الدعوة التي تلقاها السيد الرئيس بالقبول والشكر، على أن تتم برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية."