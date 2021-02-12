لطفي بن با احمد : مباشرة تصنيع اللقاح تتوقف على تمويننا بالمواد الاولية من طرف الشريك الروسي

تتوقف عملية الشروع في صناعة لقاح كورونا بعدة مراحل وأولها اجراء الدراسات اللازمة ثم في المرحلة الثانية سيتم استقبال خبراء من روسيا لمساندة الخبراء الجزائريين قبل الانطلاق في عملية التصنيع ".

وعن هذه المراحل يشرح وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن با احمد في ميكروفون الاذاعة الجزائرية :" تنطلق العملية ببرمجة بعثة جزائرية الى روسيا داخل وحدة الانتاج في اطار التحويل التكنولوجي وهذا في مدة كافية لتكوين والتحكم الجديد في تقنيات التصنيع ".

وأضاف قائلا أنه :" يمكننا مباشرة التصنيع في حالة ما اذا استطاع الشركاء الروس تمويننا بشحنات مواد اولية من اللقاح بعدها ستأتي مرحلة الانتاج التدريجي حتى نصل الى التصنيع الكامل ".

أما عن مرحلة الانتاج فيقول عبد الرحمان بوديبة الامين العام لمخابر فراتر رازس :" لدينا طاقة علمية ستتكفل بالعملية وتتكون هذه الاطارات من اعضاء جزائريين ودوليين من الناحية البيولوجية والعلمية لتصنيع هذا اللقاح ويتوقف صناعته على وجود المادة الاولية التي سنتحصل عليه في غضون الشهرين المقبلين ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية