جبهة البوليزاريو تجد دعوتها للإدارة الامريكية الجديدة الى الغاء قرار الرئيس الامريكي السابق

دعت جبهة البوليزاريو مجددا على لسان مسؤول التنظيم السياسي ، خطري ادوه ، اليوم الجمعة ، الادارة الامريكية الجديدة الى الغاء قرار الرئيس الامريكي السابق ، دونالد ترامب ، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة ".

وقال في تصريح للإذاعة الجزائرية :" ان المنتظر من الادارة الامريكية الجديدة هو تصحيح تصويب الانزلاق الذي وضع فيه ترامب الموقف الامريكي وبالتالي يجب اعادة تصويب هذا الموقف من خلال المراجعة الكلية في هذا القرار باعتباره خرقا للقانون الدولي وخرقا للشرعية الدولية وكل المواثيق ".

كا طالب ذات المصدر الادارة الامريكية الجديدة بلعب دور ايجابي من اجل تحريك مساعي دولية جادة باتجاه حل مشكل الصحراء الغربية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية