علماء فلك يحددون أبعد جسم فضائي في النظام الشمسي

حدد علماء الفلك في جامعة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، أبعد جسم فضائي يُعثر عليه في نظامنا الشمسي، والذي أعطي لقب (Farfarout)، ويصنف على أنه يشبه الكوكب.

ويقع (Farfarout) على بعد 12.4 مليار ميل من الشمس، و93 مليون ميل من الأرض، ويتحرك بالقرب من الشمس والأرض في مساره المداري لمدة 1000 عام.

وكان يعتقد علماء الفلك في السابق أن كوكب (بلوتو) هو أبعد جسم يدور حول الشمس، حيث يبعد حوالي 3.7 مليار ميل، لكن مع التقدم التكنولوجي أصبح للعلماء نظرة أعمق في الفضاء.

وقال الباحث ديفيد ثولين من جامعة هاواي "يمكن أن تساعدنا الديناميكيات المدارية لكوكب (Farfarout) في فهم كيفية تشكل (نبتون) وتطوره، حيث من المحتمل أن يكون (Farfarout) أُلقي في النظام الشمسي الخارجي من خلال الاقتراب الشديد من (نبتون) في الماضي البعيد، ومن المحتمل أن يتفاعل مع (نبتون) مرة أخرى لأن مداراته تستمر في التقاطع".

وقد بلغ الوقت المداري لكوكب (Farfarout) نحو ألف عام، ما يعني أنه على الباحثين دراسته لسنوات لتحديد مساره، وسيظل تحت المراقبة، وسيُمنح الكوكب في المستقبل اسما رسميا آخر.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية