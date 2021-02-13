حميدو يدشن فندق توات بأدرار ويدعو إلى تعزيز الرقمنة في التعاملات الفندقية

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أحمد حميدو، الجمعة بأدرار إلى ضرورة تعزيز الرقمنة في التعاملات الفندقية.

ولدى إشرافه على تدشين فندق توات بعاصمة مرفوقا بكل من وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة و الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية و الأمين العام لوزارة المجاهدين عشية احياء الذكرى الـ 61 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان على تسهيل التعاملات مع الزبائن بتعزيز استعمال تقنية الدفع الإلكتروني و ترقية وعصرنة الخدمات من أجل تشجيع جاذبية الاقبال من طرف الزبائن في كل المواسم وضمان تسويق الخدمات بما يعود بالفائدة الإقتصادية على مؤسسات الاستقبال.

كما حث وزير القطاع على ضرورة مراجعة و إعادة النظر في الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة للزبائن و التي تناسب القدرة الشرائية للزوار مشيرا إلى عزم مصالحه إجراء تقييم سنوي لمستوى و جودة الخدمات المقدمة على مستوى مختلف هياكل الاستقبال التابعة للقطاع.

وبدورها أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو أن دائرتها الوزارية اجرت ابرمت اتفاقية مع قطاع السياحة ترمي إلى تمكين الحرفيات والماكثات بالبيت من تسويق منتوجاتهن الحرفية على مستوى الهياكل الفندقية.

وخلال هذه الزيارة عاين الوفد الوزاري حاضنة لحاملي الشهادات إنتاج الشتلات النباتية المستغلة من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة اين ثمن الوفد هذه التجربة الرائدة التي بادرت بها مصالح الولاية بالتنسيق مع قطاعات التضامن الوطني و البيئة والغابات و التكوين المهني.

و بقصر الثقافة لولاية أدرار تم الإشراف على تسليم صكوك للمستفيدين من تمويل مشاريع استثمارية في اطار جهاز القرص المصغر مع توزيع كراسي متحركة كهربائية على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب متابعة عرض مسرحي بعنوان "سمر" حول هذه المأساة الأليمة.

كما تسليم مقررات الموافقة المبدئية على مخططات مشاريع سياحية و تسليم اعتمادات الرخص لوكالات سياحة و أسفار و امضاء اتفاقيات تعاون بين مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق و كل من مديريات السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي والنشاط الاجتماعي و التضامن الوطني والبيئة و الغابات.