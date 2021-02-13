وزارة الشؤون الدينية : الإجابة على اسئلة الصائمين ستكون "آنية" بفضل تطبيق "فتاوى علماء الجزائر"

كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية محند عزوق, هذا السبت, أن الاجابات على أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان المقبل ستكون آنية بفضل تحيين تطبيق ''فتاوى علماء الجزائر".

و أكد عزوق أن التطبيق الالكتروني ''فتاوى علماء الجزائر"، الذي استحدثته الوزارة السنة الماضية "سيوفر هذه السنة خدمة الاجابة الآنية" على أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان الكريم, حيث تعمل الوزارة حاليا على توفير قاعدة من المفتين الذين سيكونون على اتصال دائم بالتطبيق من أجل الاجابة الفورية على الاسئلة التي يطرحها الجزائري.

و قال ذات المسؤول أن البحث عن "الفتوى الشرعية" لدى الجزائريين يعرف منحى تصاعديا في رمضان, لاسيما ما تعلق بأحكام الصيام, و هو ما يفسر استحداث هذا التطبيق من قبل الوزارة الوصية السنة الماضية, خاصة بعد غلق بيوت الله جراء تفشي وباء كورونا.

و يضيف المتحدث بأن التطبيق فور استحداثه لقي "رواجا كبيرا", ما يعني ضرورة تحيينه بشكل يتماشى مع البحث المتزايد عن الاحكام الفقهية و الفتوى الشرعية للمسائل التي تهم الجزائري, و هو البحث الذي يتزايد عادة في الشهر الفضيل.

و يتمثل "التحيين" الذي سيتم اضافته لهذا التطبيق في رفع تعداد المشرفين عليه, و الذين سيكونون من منتسبي جميع المديريات الولائية للشؤون الدينية و الاوقاف و بإشراف من مؤطرين من الوزارة.

و قال عزوق انه من "غير المعقول ان لا يصل السائل الى الاجابة التي ينتظرها الا بعد يومين أو ثلاثة, خاصة خلال شهر الصيام", و عليه, كما أضاف, فان الاجابة على الأسئلة التي ترد الى تطبيق فتاوى علماء الجزائر ستكون بعد التحيين المشار اليه آنية.

يشار الى أن وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف قد كشفت من خلال حصيلة نشاطاتها السنوية (2020) عن بعث دور اللجنة الوزارية للفتوى و تقديم خدمة الفتوى الالكترونية على مدار السنة بتعداد 7096 فتوى و نحو 800 فتوى عبر الهاتف و 200 استفتاء بمقر الوزارة, الى جانب تلقيها لطلبات كتابية لاستصدار 38 فتوى أخرى.

كما كان ظهور و تفشي فيروس كورونا محل المتابعة المستمرة للمستجدات الفقهية ذات الصلة بالجائحة من طرف اللجنة الوطنية للفتوى و مكتب الفتوى على مستوى الادارة المركزية الى جانب المجالس العلمية على مستوى الولايات.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية