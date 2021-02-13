''الحمراوة''في اتصالات متقدمة مع مضوي لخلافة بلعطوي

دخلت إدارة مولودية وهران في اتصالات متقدمة مع المدرب خير الدين مضوي لخلافة عمر بلعطوي الذي قرر الانسحاب من العارضة الفنية للفريق الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم اليوم السبت من مصدر مسؤول في النادي.

وأوضح ذات المصدر "لواج" بأن المفاوضات مع مضوي قد تقدمت كثيرا، رغم أن النادي في اتصالات أخرى مع مدربين آخرين وفي مقدمتهم نبيل نغيز الذي فسخ عقده مع مولودية الجزائر منذ قرابة أسبوعين.

وتستعد بذلك إدارة المولودية لتعيين ثالث مدرب لفريقها الأول هذا الموسم بعدما انتدبت في بداية الموسم الفرنسي برنار كازوني الذي خلفه مساعده السابق عمر بلعطوي بعد ثماني جولات من المنافسة.

وارتقى ''الحمراوة'' إلى الصف الخامس في ترتيب البطولة بــ21 نقطة بعد فوزهم العريض أمس الجمعة على ضيفهم اتحاد بسكرة بسداسية نظيفة برسم الجولة الـــ 12، في مباراة قد تكون الأخيرة لبلعطوي مع النادي الذي تقمص ألوانه كلاعب لعدة سنوات، حيث كان قد أخبر الثلاثاء الماضي المسيرين برغبته في الرحيل.