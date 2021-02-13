﻿ الجولة الـــ 13 : أولمبي المدية يلتحق بــ"الصدارة "و يواصل صعوده الإستعراضي

التحق أولمبي المدية بكرسي الريادة بمعية وفاق سطيف، ولو مؤقتا، بفضل ثامن فوز في آخر عشر مباريات، على حساب نصر حسين داي (2-1)، بينما انتهى صراع المؤخرة بالتعادل بين أهلي برج بوعريريج و نجم مقرة (2-2)، بعد إجراء مقابلات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يومي الجمعة والسبت.

واصل أولمبي المدية صعوده الإستعراضي في سلم الترتيب بفضل تسجيله لسلسة متميزة من الانتصارات، والتي بلغت لقاءه العاشر تواليا بدون انهزام من بينها ثمانية انتصارات، والضحية اليوم كان الضيف العاصمي نصر حسين داي.

ورغم دخول الضيوف بجدية في أطوار اللقاء وتحكمهم في زمام الأمور، خادعت تشكيلة أصحاب الضيافة الفريق الخصم بواسطة كرة ثابتة، أجبرت المدافع المخضرم ربيع مفتاح على الوقوع في المحظور وتسجيله هدفا ضد مرماه (د 16).و اغتنم هجوم الأولمبي ارتباك دفاع "النصرية" لإضافة الهدف الثاني عبر خلف الله (د 27).

وتمكن أشبال المدرب بلال دزيري من تحقيق ردة فعل سريعة، تجسدت عبر المهاجم ناجي الذي اقتنص هدف التقليص ببراعة (د 36).

وفيما انتظر المتتبعون تغييرا في النتيجة خلال المرحلة الثانية، عجز الفريقان عن هز الشباك مرة أخرى، لينصب أولمبي المدية نفسه بامتياز "الحصان الأسود" للبطولة الوطنية، ملتحقا مؤقتا بوفاق سطيف في كرسي الصدارة بمجموع 27 نقطة.بالمقابل، تعرض نصر حسين داي للخسارة الثانية تواليا، ليتراجع للصف الـــ 13 (13 ن).

وتفوق سريع غليزان بعقر دياره على شبيبة سكيكدة (2-1)، بفضل هدفي بالغ (د 31) و شتيح (د 77)، بينما قلص المهاجم مرزوقي النتيجة للزوار (د 82).

وبهذا، ارتقى "السريع" إلى الصف العاشر (17 ن)، في حين يواصل أبناء "روسيكادا" التخبط في النتائج السلبية التي رمت بهم نحو الصف قبل الأخير (18، 8 ن).

وفي صراع مؤخرة الترتيب، تعادل أهلي برج بوعريريج مع ضيفه نجم مقرة بنتيجة 2-2.وسجل للمحليين كل من لشهب (د 46) و زغدان (د 82)، بالمقابل وقع الثنائي سومانا (د 23) و أكرم دمان (د 67) للنجم.

وبالتالي يواصل "البرج" تجرع نتائجه الكارثية التي تبقيه في ذيل الترتيب بمجموع أربع نقاط فقط من أصل 39 كانت على المحك، ويسبقه "النجم" عند المرتبة الـــ 16 (10 ن).

و افتتحت الجولة الــــ 13 أمس الجمعة، حيث اكتسحت مولودية وهران الضيف اتحاد بسكرة بسداسية نظيفة.بالمقابل سقط اتحاد الجزائر بعقر دياره ضد جمعية عين مليلة (0-1)، لتتوقف سلسلة خمسة انتصارات و تعادل بالنسبة للاتحاد.وفي غرب البلاد، انتهى لقاء اتحاد بلعباس و نادي بارادو على وقع النتيجة البيضاء (0-0).

و أجلت الرابطة أربع مقابلات إلى موعد لاحق، بسبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا و شبيبة القبائل و وفاق سطيف في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر : وأج