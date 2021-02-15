محللون:افتتاح معبر طالب العربي بالوادي يشكل دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ولتصدير المنتجات الجزائرية

يفتتح قريبا المعبر الحدودي طالب العربي بولاية الوادي الذي من شأنه انعاش الاقتصاد الوطني عبر ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق الإفريقية وترقية التبادلات التجارية مع دول الجوار.

ويؤكد المحللون والاقتصاديون على حد سواء أن فتح المعبر الحدودي طالب العربي بولاية الوادي يشكل دفعة جديدة للاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير وترقية المبادلات التجارية.

من جهتهم ثمن المتعاملون التجاريون قرار فتح المعبر واعتبروه متنفسا لهم مؤكدين أنهم على اهبة الاستعداد لتصدير منتجاتهم إلى السوق الإفريقية.

ويعتبر المركز الحدودي البري الجديد المدشن في جوان 2019 ببلدية الطالب العربي الحدودية (84 كلم شرق عاصمة الولاية الوادي) والمتاخمة للشريط الحدودي لدولة تونس أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية، ويمثل الواجهة الاقتصادية والسياحية والثقافية.

ويتوفر المركز على مواصفات ومؤهلات تجعل منه زيادة على أنه معبر حدودي بري لتنقل المسافرين معبرا تجاريا بامتياز ليكون منصة لتصدير المنتوجات المحلية لاسيما الزراعية منها ومنتجات الصناعات التحويلية وهو الإجراء الإداري والقرار الذي ينشده عدد من المستثمرين في المجالين الزراعي والصناعي سواء الناشطين في ولاية الوادي أو الولايات المجاورة من الجنوب والهضاب العليا.