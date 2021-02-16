في عملية نوعية .. حجز 3 كلغ و195 غرام من الزئبق الأبيض الفضي بقالمة

في عملية نوعية تمكنت قوات الشرطة القضائية (فرقة البحث والتدخل) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من حجز 3 كلغ و195 غرام من الزئبق الأبيض الفضي هذا الثلاثاء حسب بيان صادر عن أمن الولاية.

وأضاف المصدر أن هذه "العملية تندرج في إطار مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، اذ أسفرت عملية البحث والتحري عن توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 33 سنة مقيم بوهران، كان على متن مركبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالشطر التاسع ببلدية عين بن بيضاء إقليم ولاية قالمة، فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار".

و"بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه وبشأن المركبة تم ضبط قارورتين بلاستيكيتين بهما مادة الزئبق الأبيض الفضي بوزن قدره 03 كلغ و195 غرام .

على الفور تم تحويل المشتبه فيه الى المصلحة، بعد حجز ما تم العثور عليه، فتح تحقيق في القضية كون ضده ملفا قضائيا عن فعل: حيازة، ونقل مواد كيميائية حساسة خطيرة ومحظورة (الزئبق الأبيض الفضي) لغرض المتاجرة، قدم المشتبه فيه أمام محكمة بوشقوف بتاريخ اليوم ذاته".

المصدر: إذاعة الجزائر من قالمة