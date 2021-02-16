كرة اليد: بركوس يلتحق بنادي إيستر الفرنسي لموسمين

التحق لاعب كرة اليد الجزائري، مسعود بركوس (المجمع البترولي) بصفوف ايستر (الدرجة الاولى)، بعقد يمتد لموسمين ابتداء من الصيف المقبل، حسب ما أفاد به النادي الفرنسي هذا الثلاثاء في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت.

وعن هذه الخطوة، قال بركوس في تصريح له نشره الموقع الرسمي لنادي إيستر "هذه تجربتي الأولى بالخارج. اعرف بعض الاشخاص الذين لعبوا في هذا الفريق وفي هذه المدينة الجميلة، هذه التجربة كانت بمثابة حلم بالنسبة لي وأنا جد سعيد بتوقيعي على العقد. احرص كل الحرص على متابعة مقابلات نادي إيستر متى توفرت لي الفرصة".

وأضاف المدافع الأيسر للمنتخب الجزائري "أنا سعيد بانضمامي لهذا الفريق الطموح الذي دعم صفوفه بعدة اسماء جديدة، ومن جهتي انا، سأبذل قصارى جهدي لأتمكن من تقديم الإضافة المرجوة مني".

من جهته، أبدى مدرب الفريق الفرنسي، جيل ديرو، سعادته بانضمام بركوس إلى مجموعته، مؤكدا ذلك بقوله "أنا جد مسرور بانضمام أحسن لاعب جزائري في السنوات الأخيرة لصفوف الفريق وقيام الإدارة بهذه الخطوة أسعدني كثيرا، انه لاعب يتمتع بمستوى دولي منذ عدة سنوات وأنا متأكد أن تواجده معنا سينعكس بالإيجاب على مردود المجموعة في الموسم المقبل خاصة على مستوى خط الهجوم".

وخلص مدرب نادي إيستر إلى التأكيد "من الناحية الإنسانية يمكنني القول أن بركوس شخص جيد وهادئ وستسمح له شخصيته هذه بالتأقلم بسرعة مع طريقة لعبنا".

تجدر الإشارة أن بركوس سبق له تقمص ألوان بعض الأندية العربية لفترات وجيزة من أجل المشاركة في دورات دولية منها كأس العالم للأندية مع السد القطري سنة 2013 و بطولة إفريقيا للأندية البطلة مع الزمالك المصري في 2017.